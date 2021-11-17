15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, 15 yıl önce ortadan kaybolan ve dosyası uzun süre faili meçhul kaldıktan sonra ortağı ve 2 iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddiasıyla tekrar açılan oto galerici Orhan Karaoğlan (39) cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar Serkan Oğuz (45), Mehmet Yüksel (48) ve Yakup Aldemir (44) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İzmir'de oto alım satımı ile uğraşan Orhan Karaoğlan, 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi, Karaoğlan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'a ulaşılamadı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde, 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara 'kayıp şahıs' olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını yeniden incelemeye aldı. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden ekipler, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Orhan Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz, personeli Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından alacak meselesinden çıkan tartışma sonucu otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki dere yatağına atıldığı tespit edildi. Serkan Oğuz'un başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüpheliler Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaoğlan'ın cesedini araçla Manisa'nın Salihli ilçesinde tenha bir yere götürüp yakıldığını belirten savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Taraf avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların savunma taleplerini kabul ederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.