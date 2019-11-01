15 yıl önce kaybolan kadının cesedi Facebook sayesinde bulundu

01.11.2019 18:38

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde 15 yıl önce kaybolan bir kadının cesedi, Facebook sayesinde bulundu. Olayla ilgili bir kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.



Çözülemeyen polisiye vakaların paylaşıldığı bir Facebook grubunda 20 Ekim tarihinde bir fotoğraf yayınlandı. 2004'te kaybolan Deborah Elaine Deans'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, kadının en son görüldüğü yer ve fiziksel özelliklerine dair bilgiler de verildi. Euronews.com'da Görüntüle