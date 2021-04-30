15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı
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15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2006'da işlenen faili meçhul cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2006'da işlenen faili meçhul cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayetler ve olayları aydınlatmak amacıyla kurulan "özel ekip", eski dosyaları ele almaya başladı.

Bu kapsamda 2006 yılında İpekyolu ilçesinde kendisine ait ticari araçta öldürülen M.S'nin dosyası yeniden incelemeye alındı.

Olay yerindeki parmak izleri ve bir damla kandan kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.P, S.P, A.P. ve Ş.P. teknik takip, kamera kayıtlarının incelenmesi ve sokak çalışmaları sonucu Cinayet Büro Amirliği ve Özel Harekat ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.P, A.P. ve Ş.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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