15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, 6 hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I. yakalandı. Zanlı, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN