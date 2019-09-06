15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı

06.09.2019 11:18

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.



Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, 6 hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I. yakalandı. Zanlı, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA