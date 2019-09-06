15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

06.09.2019 11:18
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun şahıs yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.


Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, 6 hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I. yakalandı. Zanlı, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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