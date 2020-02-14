15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı
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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyon sonucu 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

14.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:12
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı

'nın ilçesinde ekiplerinin yapmış olduğu operasyon sonucu 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı Budaklar Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları operasyon sonucu Budaklar Hacıramazanlar Mahallesi'nde hakkında yağma, yaralama, tefecilik, silahla tehdit, bıçak ve diğer aletleri izinsiz taşımak, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak suçlarından aranan ve 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı. Yakalanan firari jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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