15 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan firari E.T. (29), saklandığı eve düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan firari E.T. (29), saklandığı eve düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda E.T.'nin, Melikgazi ilçesindeki evde saklandığı belirlendi. Firari hükümlü, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.