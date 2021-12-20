15 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı - Haberler
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15 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

15 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü N.Ö. (44) saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü N.Ö. (44) saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö.'nün, Etimesgut ilçesinde bulunduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, yapılan araştırma ve takip sonucu N.Ö.'yü Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. N.Ö. işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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