15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' dedi - Haberler
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15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' dedi

15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' dedi
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat S. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat S. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Murat S.'nin Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Murat S., gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat S., Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' dedi

15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' dedi

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

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