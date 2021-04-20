15 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 15 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli M.B'ye (36) operasyon düzenlendi. Darıca ilçesinde yakalanan ve gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı