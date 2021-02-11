15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
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15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

11.02.2021 10:22 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:26
15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

ŞANLIURFA'da dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan H.T., yakalanıp, cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA'da dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan H.T., yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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