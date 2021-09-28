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15 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi, berberde tıraş olurken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
15 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi, berberde tıraş olurken yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve polis ekipleri tarafından aranan Doğan Dalkıran, berberde tıraş olurken yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve polis ekipleri tarafından aranan Doğan Dalkıran, berberde tıraş olurken yakalandı. Dalkıran'ın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

'Dodo' lakabıyla bilinen Doğan Dalkıran, 17 Eylül 2020 tarihinde Fevzipaşa Caddesi'nde telefoncuda tartıştığı bir şahsı tabanca ile vurmuş ve 1 ay sonra yakalanmıştı. Bu olayın ardından karıştığı silahlı yağma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğan Dalkıran, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince berberde tıraş olduğu sırada uzun bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı. Meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan da 3 kez araması olduğu belirlenen Dodo lakaplı Doğan Dalkıran'ın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçirildiği bildirildi. Bugüne kadar çeşitli suçlardan 50'nin üzerinde suç kaydı olduğu belirlenen Dalkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Cezaevine teslim edildi.

Telefoncuda tabanca ile 1 kişiyi yaralamıştı

Doğan Dalkıran,17 Eylül 2020 tarihinde Fevzipaşa Caddesi'nde ikinci el cep telefonu tamiri ve satışı yapılan iş yerinde Ozan Saçı isimli şahısla tartışmış, tartışma sırasında şahsı tabanca ile ayağından vurarak kaçmıştı. Yaklaşık 1 ay sonra yakalanan Dalkıran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - ANTALYA

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