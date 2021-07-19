15 yıl cezası bulunan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
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15 yıl cezası bulunan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı

15 yıl cezası bulunan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adam öldürmek suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan bir kişi Samsun'daki polis uygulama noktasında yakalandı.

Adam öldürmek suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan bir kişi Samsun'daki polis uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik mevkisi Ankara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında dün akşam şüpheli bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta bulunan Yaşar G.'nin (37) yapılan GBT sorgusunda Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'adam öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Yaşar G. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Yaşar G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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