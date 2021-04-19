15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince yakalandı
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15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince yakalandı

15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hakkında 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan bir kişi apart otele gidince GBT sistemi sayesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan bir kişi apart otele gidince GBT sistemi sayesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuksuz olarak yargılandığı Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan K.Y. hakkında tutuklanmasına karar verilip yakalama kararı çıkartıldı. K.Y.'nin İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bir apart otele gidip otele kaydı yapılınca GBT sisteminde arandığı ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan K.Y. hakkında mahkeme kararı yüzüne okunup tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

15 yıl cezası bulunan şahıs apart otele gidince yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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