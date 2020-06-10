15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
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15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

ADIYAMAN'da, 'mala zarar verme' ile 'yaralama' suçlarından 6 dosyası bulunan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi H.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
10.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:50

ADIYAMAN'da, 'mala zarar verme' ile 'yaralama' suçlarından 6 dosyası bulunan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi H.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'yaralama' suçlarından 6 dosyası bulunan, ayrıca 15 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası olan cezaevi firarisi H.Ç.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyede sevk edilen H.Ç., Gölbaşı Cezaevi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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