15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda hakkında 'hırsızlık ' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.; Mimarsinan mahallesinde düzenlenen operasyona yakalandı. Yakalanan M.Ö., gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden kaza! 16 yaşındaki kız, otomobilin çarpmasıyla can verdi
Kahreden kaza! 16 yaşındaki kız, otomobilin çarpmasıyla can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Şevval Şahin Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:53:43. #1.11#

title