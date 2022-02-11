15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy D-100 karayolunda polisten kaçan aracın içerisindeyken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy D-100 karayolunda polisten kaçan aracın içerisindeyken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın ailesi cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakırköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kaya (22) isimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçmıştı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah olduğunu gören polis ekipleri araca yönelik ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu aracın içinde bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan ağır yaralanmış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Yağmur Alparslan'ın cenaze namazı Zeytinburnu'nda bulunan Selvili Çınar Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Namazda genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra Yeni Kozlu Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Serhat Kaya, Cenaze, Silah, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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