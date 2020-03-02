15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti
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15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Turan B. (15), evlerinin ahırında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

02.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:42
15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti

SİVAS'ın ilçesinde Turan B. (15), evlerinin ahırında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. 

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Yolkaya köyünde meydana geldi. Adem- Dilek B. çiftinin 3 çocuğundan Turan B.'den bir süre alamayan babası, evlerinin ahırını kontrol etti. Turan B., içeri girdiğinde oğlu Turan'ı iple ahırın tavanına asılı bulunca sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ipten aldıkları Turan'ı ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turan B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Turan B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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