15 Yaşındaki Sıla'nın Öldüğü Silahlı Kavganın 6 Şüphelisi Adliyede (3)

15 Yaşındaki Sıla'nın Öldüğü Silahlı Kavganın 6 Şüphelisi Adliyede (3)

1 KİŞİ TUTUKLANDIEreğli ilçesindeki silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

15 Yaşındaki Sıla'nın Öldüğü Silahlı Kavganın 6 Şüphelisi Adliyede (3)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ereğli ilçesindeki silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. ŞüphelilerdenTanju Demir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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