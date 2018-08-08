15 Yaşındaki Sıla'nın Öldüğü Silahlı Kavganın 6 Şüphelisi Adliyede (3)
1 KİŞİ TUTUKLANDIEreğli ilçesindeki silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Ereğli ilçesindeki silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. ŞüphelilerdenTanju Demir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.