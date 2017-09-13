15 Yaşındaki Kızla Birlikte Olan Gence 19 Yıl Hapis

ÇORUM'da internet üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki H.K. ile iddiaya göre rızasıyla cinsel ilişkiye girerek Kayseri'ye kaçıran 18 yaşındaki Hasan D.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit' suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Olay, geçen yıl 21 Kasım tarihinde meydana geldi. H.K. internet üzerinden tanıştığı Hasan D., ile birkaç kez ilişkiye girdi. İlişki yakınları tarafından duyulunca ikili Kayseri'ye kaçtı. Hasan D.'nin babası, Kayseri'de bir yakınlarının evinde saklanan H.K. ve Hasan D.'yi buldu. Şevki D., oğlu ile kaçan H.K.'ye, Hasan'ın tutuklanmaması için suçu gizlemek konusunda ifade vermesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Bu olay ardından H.K.'nin şikayeti üzerine Hasan D. tutuklandı.



Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu bulunan Hasan D., tutuksuz yargılanan babası Şevki D. mağdur H.K. hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen ve H.K. ile birliktelikte olmadıklarını iddia eden Hasan D. savunmasında "2015 yılının yaz aylarında H.K. ile internet üzerinden tanıştık. Zorla hiçbir şekilde cinsel birliktelik yaşamadık. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz yargılanan baba Şevki D., savunmasında kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu bulunan Hasan D.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, hürriyeti tahdit suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 19 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan baba Şevki D. ise beraat etti. - Kayseri