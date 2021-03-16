15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı
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15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı

16.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:51

Sosyal medyadaki canlı yayınında 15 yaşındaki kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan baba, tepki çekti. İnfial yaratan videonun paylaşılmasının ardından vatandaşlar şahsın tutuklanmasına yönelik paylaşımlarda bulundu. İstismarcı baba gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sosyal medyada yayınlanan video boyunca 15 yaşındaki kızını eliyle istismar ettiği görüldü. Küçük kızı tasvir ederken karısını örnek gösteren, evladını pazarlamaya çalışan babaya sosyal medyada binlerce kişi tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kaldığı pansiyonda gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAKANLIK DA SÜRECİ TAKİP EDECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olaya ilişkin, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir" açıklaması yapılmıştı.

15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Haber Yorumları (2)
NİĞDELİ: Nefes almasi haram hapiste yasatmazlar inşallah
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
AHMET: anneye sormak lazım gerçekten baba o istismarcı mı?
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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