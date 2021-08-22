15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede
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15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede

15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da H.A (15) adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. (17) ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı Ramazan D. (30) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da H.A (15) adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. (17) ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı Ramazan D. (30) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, cuma akşamı Mamak ilçesinde meydana geldi. T.Y, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti. Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı Ramazan D. ile gelen T.Y., birlikte H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.'yı darbetti. Bu sırada Ramazan D.'de  cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü. H.A.'nın videoyu çeken Ramazan D.'ye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" diyerek yalvarması da duyuldu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. T.Y. ile Ramazan D. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede
15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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