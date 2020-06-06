15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi
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15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi

15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi Adana'nın Kozan ilçesinde evinde tecavüze uğradıktan sonra kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi, yakalanıp tutuklanan zanlının idam edilmesini isteyerek gözyaşlarına boğuldu Adana'nın Kozan ilçesinde evinde...

06.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:48

15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi

Adana'nın Kozan ilçesinde evinde tecavüze uğradıktan sonra kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi, yakalanıp tutuklanan zanlının idam edilmesini isteyerek gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde evinde tecavüze uğradıktan sonra kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi yakalanıp tutuklanan zanlının idam edilmesini isteyerek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşında engelli Taki S. evlenen Kader S. 1'i kız 7 çocuğu oldu. Kader S. büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için oğlu ile birlikte bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı. Bu süre içinde 15 yaşındaki kızı S.S. ise evde kardeşlerine baktı. Kardeşleri ve babasının olmadığı bir günde eve gelen davulcu Ziya A. (37), kız çocuğuna tecavüz etti. Ziya A., annesini ve babasını öldürmekle tehdit ettiği için kız, bunu kimseye söyleyemedi. Davulcu Ziya Akdoğan, bir kaç gün sonra gelerek bu sefer kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine aile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çocuğu Osmaniye'de buldu. Kız çocuğu, hemen yurda yerleştirildi. Zanlı ise bir süre sonra yakalanarak tecavüz ve alıkoyma suçlamasıyla tutuklandı.

"Onun asılmasını istiyorum"

Anne S. kızının tecavüze uğradığından bu yana yuvasının dağıldığını belirterek, "15 yaşındaki kızım, Ziya A. tarafından kaçırılıp tecavüz edildi. Kızım, Osmaniye'de bulundu ama, şuan yurtta kalıyor. O suçlunun cezalandırılmasını ve asılmasını istiyorum. Ben oğlumla hastanede yatıyordum. Bundan yararlanarak kızımı kaçırıp tecavüz ederek lekeledi. Allah rızası için herkes sesimi duysun bu suçlunun en ağır cezayı almasını istiyorum. Tecavüz ettiği kesin ama kızım bize söyleyememiş çünkü anneni, babanı ve kardeşlerini öldürürüm diye tehdit etmiş. Tek kızım var onunda başına bu olay geldi. Benim yuvam dağıldı hasta oğlum daha da kötü oldu. Olayı ilk duyduğumda kendimi öldürmek istedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi

Kaynak: İHA

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