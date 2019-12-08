15 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama
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15 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

08.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:41
15 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

'nın ilçesinde 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki F.P., kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu iddia ederek ailesi ile birlikte Kula İlçe 'ne başvurdu. Başvuru üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri, A.Ş.K.(17) ve E.Y.(17)'nin kız çocuğuna cinsel istismar olayına karıştığını tespit etti. Titizlikle yürütülen soruşturmada zanlılar, Kula Cumhuriyet Savcılığı'nın emriyle gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan zanlılar, daha sonra savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan E.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.Ş.K.(17) tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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