"15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı"
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"15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı"

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "15 yaşındaki kızın akrabalarına Covid-19 bulaştırdığı filyasyon çalışmaları ile belirlendi" "Kayseri'de filyasyon çalışmaları yüzde 90'ın üzerinde" Erciyes Üniversitesi Tıp...

'15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı'
30.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:05

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "15 yaşındaki kızın akrabalarına Covid-19 bulaştırdığı filyasyon çalışmaları ile belirlendi"

"Kayseri'de filyasyon çalışmaları yüzde 90'ın üzerinde"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, korona virüs salgını nedeniyle okulların kapanması sonrasında İstanbul'dan Kayseri'ye gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdığını ve bu durumun filyasyon çalışmaları ile tespit edildiğini söyledi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "Ülkemiz ve tüm dünya korona virüs tehdidi ile karşı karşıya. Korona virüsle mücadelede yataklı tedaviler hastaneler, solunum cihazları kısmı ön plana çıkıyor. Burada çok fazla dikkate alınmayan, olayın filyasyon tarafı var. Bakan beyin açıklamalarında taranan kişi yasıyı ön plana çıkıyor. Peki bu taramayı kim yapıyor. Aslında bunu illerde filyasyon ekipleri yapıyor" dedi.

Doç. Dr. İskender Gün, "Diğer hasta tedavisi ile uğraşan ekip kadar bunların da çok ciddi yaptığı işler var. İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 30'dan fazla ekip var ve filyasyon çalışmaları bu ekip tarafından yapılıyor" diyerek, "Filyasyon ne demek? Vaka olarak kabul edilen Covid-19 testi pozitif çıkanların temas ettiği, temas içinde bulunduğu hastalık etkenini taşıyan diğer kişilerin belirlenmesi, bunların gerekirse karantina altına alınması, hastalık belirtisi gösteriyorsa gerekli tedavilerin yapılması bu işleri yapan bir ekipten söz ediyoruz. Genelde bu ekibin çalışmaları çok ön plana çıkmıyor ama aslına bakarsanız çök önemli" şeklinde konuştu.

Korona virüs salgının Türkiye'de ilk başladığı günlerde okulların kapanması ve illerden çıkışların yasaklanması ile birlikte, İstanbul'dan Kayseri'ye seyahatlerin gerçekleştiğine dikkat çeken ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "Okullar kapanınca yakınları olanlar Kayseri'ye geldi. Bunun olumsuz sonucu oldu ve bu filyasyon çalışmaları ile ortaya çıktı. İstanbul'dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum. Haberlere konu olduğu için bir apartmanın komple karantina altına alınması söz konusu olmuştu. Orada da kaynak apartman görevlisiydi. Bu da filyasyon çalışmaları sonunda ortaya çıktı. Kayseri'de 850'den fazla halk otobüsü şoförünün seferlere çıkması yasaklanmıştı. Orada bir arada bulunanların ortam sebebiyle hastalık etkenini aldığı, diğer insanlara hastalık etkenini bulaştırdığı da filyasyon çalışmaları ile belirlendi." ifadesinde bulundu.

"Hasta tedavi edenler doğrudan hasta ile karşı karşıya kaldığı için virüs tehdidi altındalar ama filyasyon çalışması yapan ekiplerin de virüsle karşılaşma riski bulunuyor" diyen Doç. Dr. Gün, "Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Zonguldak'ta yüzde 99 oranında filyasyon çalışması yapıldığını ve başarı örneği olarak vermişti. Aynı tarihte Kayseri'de bu oran yüzde 97.5'ti. Genellikle Kayseri'nin filyasyon çalışmalarında yüzde 90'ın üzerinde ve ilk 3 il içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle filyasyonda yer alan ekip her gün her akşam toplantı yapıyor. Başta İl Sağlık Müdürü ve ekibinin katıldığı toplantılar yapılıyor. Alınabilecek ek önlemler değerlendiriliyor. Bu toplantılarla bu vakaların kontrol altına alınması için ilimizde çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu.

'15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı'

Kaynak: İHA

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