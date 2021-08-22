Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye getirildi.

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye getirildi.

Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan resen inceleme kapsamında gözaltına alınan T.Y. ile erkek arkadaşı R.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Olayın yaşı büyük şüphelisi R.D. ile suça sürüklenen çocuk T.Y. adliyeye getirildi.

Mamak'ta ıssız bir alana götürülen H.A'ya T.Y. tarafından şiddet uygulanmış, bu sırada R.D. de görüntü çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, resen inceleme başlatmış ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlıların Ankara'nın kırsal bölgesinde bir bağ evinde saklandıkları öğrenildi.

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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