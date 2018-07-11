15 Yaşındaki Kız Adı Duyulmamış Bir Uyuşturucudan Hayatını Kaybetti, Ailesi Son Anlarını Paylaştı

İngiltere'de yaşayan 15 yaşındaki Shakira Pellow, ne olduğu bilinmeyen bir uyuşturucu hap içtikten sonra hayatını kaybetti. Ailesi, genç kızın hastanedeki son anlarında çekilmiş bir fotoğrafını basınla paylaştı.

GENÇLERİ UYARMAK İÇİN YAYINLADILAR

Üzerinde "Duplo" yazdığı açıklanan ve içeriği bilinmeyen hapı kullanan Shakira'nın, birden fazla organ yetmezliği yaşadığı ve kalp krizi geçirdiği açıklandı. Aile, gençlerin uyuşturucu kullanımının sonuçlarını görüp, bunun korkunç sonuçları ile yüzleşmeleri adına kızlarının fotoğrafını yayınladığını söyledi.

ARKADAŞLARI DA KULLANDI AMA ONLAR İYİ

Genç kız ile aynı grupta yer alan ve birlikte uyuşturucu kullanan diğer çocuklar da hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar kısa süre içerisinde iyileşerek taburcu edildi.

Shakira'nın babası, fotoğrafı çekerken uyandığında onu kızına göstermek amacıyla çektiğini söyledi. Eşiyle bu konuyu tartıştıklarını ve sonunda bu kararı aldıklarını söyleyen acılı baba, gençleri bu beladan uzak tutmak için sonunda doğru oldupuna inandıkları kararı verdiklerini açıkladı.