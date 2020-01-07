15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı

07.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16

Samsun'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, babasını bıçakla yaraladı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde 15 yaşındaki kızı D.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.Ç.(44) karnından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Bıçaklanan baba kızından şikayetçi olmadığını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA