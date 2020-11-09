15 yaşındaki kız 60 bin liralık altın çaldı
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15 yaşındaki kız 60 bin liralık altın çaldı

09.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:55
15 yaşındaki kız 60 bin liralık altın çaldı

Samsun'da 15 yaşındaki kız girdiği evden 60 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı.

Samsun'da 15 yaşındaki kız girdiği evden 60 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.İ.'nin (60) evine giren hırsız, 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık olayını fark eden D.İ. polise şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırma hırsızlık olayını 15 yaşındaki G.A. adlı kızın gerçekleştirdiğini tespit etti. G.A.'nın yakalanmasına çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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