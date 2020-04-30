15 Yaşındaki Kız 30 Kişiye Koranavirüs Bulaştırdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün açıkladı! İstanbul'dan Kayseri'ye gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 30'dan fazla kişiye burada hastalık bulaştırmış.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün açıkladı! İstanbul'dan Kayseri'ye gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 30'dan fazla kişiye burada hastalık bulaştırmış.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okullar kapanınca yakınları olanlar Kayseri'ye geldi. Bunun olumsuz sonucu oldu ve bu, filyasyon çalışmaları ile ortaya çıktı. İstanbul'dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum. Yine haberlere konu olduğu için bir apartmanın komple karantina altına alınması söz konusu olmuştu. Orada da kaynak apartman görevlisiydi. Bu da yine filyasyon çalışmaları sonunda ortaya çıktı."

Koronavirüste Son Durum Ne?

29 Nisan itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 117.589 oldu. Toplam can kaybı ise 3.081'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.574, toplam iyileşen hasta sayısı ise 44.022 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 831 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 991.613 olduğu açıklandı.

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0iwtIFX5iN

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020