15 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu

05.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:10

Bilecik'te 28 Kasım günü kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu asayiş polisi tarafından kurulan özel ekip tarafından tarım işçisi çadırında bulundu. Kız çocuğunun yanına geldiği 31 yaşındaki genç de gözaltına alındı.



Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyündeki evinden yaklaşık bir hafta önce sabah evden çıkıp okuduğu Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşımalı sistem ile gelen 15 yaşındaki Gamze Tüfekçi bir daha evine dönmedi. Bunun üzerine anne Muazzez Tüfekçi polise giderek kızının kayıp olduğu başvurusunda bulundu. Polis başvuru üzerine kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca 81 il emniyet müdürlüğüne de bilgi verildi. Kız çocuğunun gidebileceği iller arasında yer alan Adana'da da çocuk şube müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ailenin kız çocuğunun kendisini Ayaz olarak tanıtan biriyle görüştüğünü söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda şahsın isminin Gökhan K. (31) olduğu belirlendi. Polis 3 Aralık günü sabah saatlerinde Gökhan K.'yi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesinde gözaltına aldı. Ancak çocuk polisi kız çocuğunu bulamadı.



Kız çocuğunu özel ekip buldu



Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, asayiş şube müdürlüğüne özel ekip kurulmasını ve kız çocuğunun bulunması talimatı verdi. Bu talimat ile gasp ve cinayet ekiplerindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip oluşturuldu. Ekipler yaptıkları çalışmada şahsın kız çocuğunun tarım işçilerinin kaldığı çadırda olduğunu belirledi. Ekip çadıra yaptığı baskında kız çocuğunu buldu. Yalnızca Mahallesinden alınan kız çocuğu emniyete getirilip çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Kızını almak yerine televizyonlara çıktı



Bu arada polis kız çocuğunu 3 Aralık tarihinde bulup aileye haber verdi. Ancak anne Muazzez Tüfekçi ilk uçak ya da otobüsle kızını gelip Adana'dan almak yerine televizyona çıkıp açıklamalar yapmayı tercih etti. Bu nedenle kız çocuğu polis tarafından yurda yerleştirildi. Şimdi kız çocuğu ailesinin gelip kendisini almasını bekliyor.



Bu arada zanlı Gökhan K. ise kız çocuğunu alıkoymaktan gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda kız çocuğu ile instagramda tanıştığını belirterek, "Ben okuma yazma bilmiyorum sesli sistem ve görüntülü sistemle konuştum kızla. Birbirimizi sevdik o da benim yanıma geldi. Kız kendi isteğiyle geldi ben kimseyi zorla getirmedim" dediği öğrenildi.



Ayrıca kız çocuğunun da zanlının yanına kendi isteğiyle geldiğini söylediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA