15 yaşındaki İrem okusun diye engeller kaldırıldı
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Antalya, Aksu, Güncel

15 yaşındaki İrem okusun diye engeller kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'da Serebral Palsi hastası olan İrem Akduman'a tekerlekli sandalye hediye etti.

13.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:16
15 yaşındaki İrem okusun diye engeller kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'da Serebral Palsi hastası olan İrem Akduman'a tekerlekli sandalye hediye etti. İrem'in okula kolay gidip gelebilmesi için evinin önündeki toprak yol da asfaltla kaplandı.


Aksu'nun Atatürk Mahallesi'nde oturan 7. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki engelli birey İrem Akduman, evlerinin bulunduğu sokağın toprak olması nedeniyle okula gidiş gelişlerinde zorlanınca devreye Büyükşehir belediyesi girdi. Atatürk Mahalle Muhtarı Mustafa Şahin, durumu Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Anında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 80 metrelik sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da engelli raporu bulunan İrem Akduman'a ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi hediye etti.


"Artvin'de imkanlar kısıtlı diye Antalya'ya geldik"


Kızları İrem Akduman'ın Serebral Palsi (beyin felci) hastalığının tedavisi için Artvin'den Antalya'ya taşındıklarını söyleyen anne Elif Akduman, "Artvin'de tedavi imkanları kısıtlı olduğu için Antalya'ya geldik. Tedavimize burada devam ediyoruz. Kızım okula devam ediyor ben getirip götürüyorum. Ama evimizin yolu kötü durumdaydı bozuktu, muhtarımıza ilettik kendisi de Büyükşehir Belediyesi'ne talebimizi söylemiş. Evimizin önüne kadar tüm sokak asfaltlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kızıma tekerlekli sandalye de hediye etti. İrem çok mutlu oldu artık daha kolay dışarı çıkabilecek. Allah razı olsun" diye konuştu.


Aksu Atatürk Mahalle Muhtarı Mustafa Şahin de talebinin kısa sürede yerine getirildiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımıza olan duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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