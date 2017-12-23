15 Yaşındaki İnşaat Halindeki Binadan Böyle Atladı

15 yaşındaki inşaat halindeki binadan böyle atladı



ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaat halindeki binaya çıkan 15 genç kız intihar etti. Genç kızın atlama anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Palandöken ilçesindeki yapımı durdurulan konutlarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesi tarafından kayıp ilanı verilen N.G, binanın tepesine çıktı. Polisin olay yerine geldiği esnada kendini aşağıya bırakan N.G, hayatını kaybetti.

N.G'nin cenazesi otopsinin ardından bugün Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprağa verildi.