15 Yaşındaki İki Çocuktan İki Gündür Haber Alınamıyor

15 yaşındaki iki çocuktan iki gündür haber alınamıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailelerine kurs öğrencileri ile birlikte Gaziantep'e geziye gideceğiz diyen,ancak hiç geziye katılmadığı ortaya çıkan 15 yaşında ki iki çocuktan haber alınamıyor,ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Edinilen bilgiye göre 15 yaşında ki Burak Oğ ve yine aynı yaşta ki Kemalcan Savari adlı iki çocuk,gittikleri kuran kursunda,ailelerine "kurs öğrencileri ile birlikte Gaziantep'e geziye gideceğiz" diye evden ayrıldı. Ancak böyle bir geziye hiç katılmadığı ortaya çıkan iki çocuktan aileleri iki gündür haber alamıyor. Nerede oldukları bilinmeyen Burak Oğ ve Kemalcan Savari için aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Kadirli'de Adana minibüslerinin yolcu indirip bindirdiği bir yerde iş yerinin kamerasına sırtında çanta ile ile beraber yolda yürürken görüntülenen iki çocuğun Adana iline gittikleri ancak buradan da ortadan kayboldukları sanılıyor. Kayıp çocukların ailelerinin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Burak Oğ'nun annesi Elife Oğ çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek"Son olarak Kadirli de bir iş yerinin kamerasında beraber yolda yürürken görüntülenmişler. Cumartesi sabah erken evden çıkmıştı. Şu ana kadar bir haber alamadık. Adana'da görülmüşler diye haber aldık. Orda bir tur şirketinde çalışan bayan görmüş sanırım. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Kayıp Burak Oğ'nun abisi Samet Oğ ise "Kardeşimin yerini bilenlerin,görenlerin polise veya bizlere haber vermesini istiyoruz. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz" dedi.