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15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi önce kameralara sonra polise yakalandı Maltepe'de ihbar üzerine harekete geçen polis, verilen eşkale uygun hırsızlık şüphelisi 3 kadın şahsı yakaladı.

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi önce kameralara sonra polise yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de ihbar üzerine harekete geçen polis, verilen eşkale uygun hırsızlık şüphelisi 3 kadın şahsı yakaladı. Henüz 15 yaşındaki şüphelinin bir hırsızlık suçunun faili olduğu, 20 ve 22 yaşındaki diğer kadın şüphelilerin de farklı hırsızlık suçlarının failleri olduğu anlaşıldı.

Maltepe'de 8 Eylül Çarşamba günü yaşanan olayda, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Zümrütevler Mahallesinde, eşkale uyun olan hırsızlık şüphelisi 3 kadını fark etti.

Kadınları durduran polis yaptığı sorgulamada S.V.isimli kadın şahsın 4 hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından aranıyor olduğunu ve Maltepe ilçesinde meydana gelen 1 hırsızlık suçunun faili olduğunu, S.K.isimli kadın şahsın Kartal ve Maltepe ilçelerinde meydana gelen 2 hırsızlık suçunun faili olduğunu tespit etti. Yaşı henüz 15 olan B.K. isimli şahsın da Kadıköy ilçesinde meydana gelen 1 hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Ayrıca S.V. ve S.K. isimli şahısların benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan B.K. isimli yaşı küçük şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, S.V. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi önce kameralara sonra polise yakalandı

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi önce kameralara sonra polise yakalandı

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi önce kameralara sonra polise yakalandı

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi önce kameralara sonra polise yakalandı
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