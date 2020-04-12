15 yaşındaki Hilal, 3 gün sonra evine döndü (2)
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Afyon, Güncel

15 yaşındaki Hilal, 3 gün sonra evine döndü (2)

EVİNE DÖNDÜAfyonkarahisar'da ailesine hava almak için evin önüne çıkacağını söyleyip ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan Hilal Işık'tan mutlu haber geldi.

12.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:42
15 yaşındaki Hilal, 3 gün sonra evine döndü (2)

EVİNE DÖNDÜ

Afyonkarahisar'da ailesine hava almak için evin önüne çıkacağını söyleyip ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan Hilal Işık'tan mutlu haber geldi. Ailesi ve akrabaları tarafından sosyal medya üzerinden de aranan Hilal Işık, bugün öğleden sonra evine döndü. Kayıp başvurusu yapılan Hilal'in 3 gün boyunca ne yaptığı ve nerede kaldığı ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.


Kaynak: DHA

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