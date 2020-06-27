15 yaşındaki gencin uyuşturucu nedeniyle ölümüne ilişkin 3 tutuklama
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15 yaşındaki gencin uyuşturucu nedeniyle ölümüne ilişkin 3 tutuklama

Arnavutköy'de 15 yaşındaki gencin uyuşturucu nedeniyle ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

27.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:08

Arnavutköy'de 15 yaşındaki gencin uyuşturucu nedeniyle ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Hadımköy Hastane Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Şafak G, S.A, U.D. ve T.A. ile uyuşturucu aldıktan sonra fenalaştı. Şafak G'nin durumunun kötüleşmesi üzerine yanındaki kişiler genci, evinin bulunduğu mahallede sokak ortasında bırakıp kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şafak G, burada yaşamını yitirdi. Gencin cesedi otopsinin ardından Hadımköy Mezarlığında defnedildi.

Baba Atakan G, oğlunun ölümünde şüphe görerek olayın yeniden incelenmesini talep etti. Savcılık talimatıyla mezarı açılan Şafak G'nin cesedi üzerinde ikinci kez otopsi yapıldı. Soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişiden S.A, U.D. ve T.A. tutuklandı.

"Cebinden parasını da almışlar"

Baba Atakan G, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun Babalar Günü'nde kendisinden para istediğini, kıramadığı için 400 lira verdiğini anlattı. Oğluna o akşam ulaşamadığını, sabahında ise acı haberi aldığını dile getiren Atakan G, şöyle konuştu:

"Çocuğumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Oğlumun aklını çelmişler. Oğlumu mahalleden alıyorlar birkaç tane uyuşturucu hap veriyorlar. Cebinden, verdiğim 400 lirayı da almışlar. Uyuşturucu kullandıkları evden arkadaşları birbirlerine fotoğraflar ve görüntüler atıyorlar. Görüntülerin hepsi elimizde mevcut. Benim yüreğim kaldırmadığı için görüntüleri izleyemiyorum. Buradan anne babalara sesleniyorum: Ne olur çoluk çocuğumuza sahip çıkalım. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Oğluma bunu yapanlar en ağır cezayı çeksinler. Başka canlar yanmasın."

Şafak G'nin arkadaşları da tutuklananlar arasında bulunan U.D ve T.A'nın sürekli uyuşturucu kullandığını bildiklerini anlattı. Şüphelilerin Şafak G'yi, cebinde parası olduğunu bildikleri için bu yola sürüklediğini öne süren arkadaşları da gencin kasıtlı olarak uyuşturucuya teşvik edildiğini savundu.

Mahalle sakinlerinden Seda Birik de mahallelerindeki metruk binaların uyuşturucu için kullanıldığını söyledi. Başka gençlerin de hayatını kaybetmemesi için önlem alınmasını isteyen Seda Birik, "Şafak bu illetten öldü. Başka Şafaklar ölmesin. Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın." ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki gencin uyuşturucu nedeniyle ölümüne ilişkin 3 tutuklama

Kaynak: AA

Manşet

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