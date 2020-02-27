15 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada

27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:00

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki genç, hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kaza, 21 Şubat'ta saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi 1048. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Uğurlu'ya (15) 34 ZP 4105 plakalı otomobil çarptı. Uğurlu kazada ağır yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, plakadan aracın Taner M.'ye (20) ait olduğunu belirledi. Şahsın ikametine giden ekipler, Taner M.'yi bulamazken, babası C.M.'den şüphelinin nerede olduğunu sordu. C.M., "Araç oğluma aittir. Olay anında eşim beni aradı ve 'çocuklar kazaya karışmış git bak' dedi. Bunun üzerine olay yerine gittim. Kazaya karışan aracı oğlumun kullandığını biliyorum ve oğlumun korkarak olay yerinden kaçmış olabileceğini düşünüyorum. Oğlumu aradım ama ulaşamadım. Nerede olduğunu da bilmiyorum" dedi.



Polisin kazaya ilişkin incelemeleri sürerken, A.A. (17) karakola gelerek kazaya karışan aracı kendisinin kullandığını öne sürdü. Ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosunda görevli savcıya durumu bildirdi. Savcı, şüpheli Taner M.'nin yakalanması ve kazaya ilişkin beyanının alınmasının ardından gerek duyulması halinde A.A. hakkında ek talimat alınması ve şahsın bu safhada serbest bırakılması talimatını verdi.



"Oğlum 'A.D.'nin evinde çay içiyorum' dedi"



Taner M.'nin annesi G.M. ise, polise verdiği ifadede, "Olay günü oğlum ve arkadaşı A.A., akrabalarımız A.D.'nin evine gitti. Saat 19.40 sıralarında A.A. aradı ve 'Yenge ben kaza yaptım' dedi. Bunun üzerine oğlumu aradım ve kaza yapıp yapmadıklarını sordum. Oğlum, 'Hayır anne A.D.'nin evinde çay içiyorum' dedi" şeklinde konuştu.



"Evden birlikte ayrıldılar"



A.D. ise, "Olay günü saat 19.00 sıralarında Taner ile A.A. ikametime geldi. 20 dakika sonra birlikte evimden ayrıldılar. Benim kazadan haberim olmadı" diye konuştu.



Taner M., daha sonra babası ile karakola giderek polise teslim oldu. Taner M. ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay anında aracı arkadaşım A.A. kullanıyordu. A.A. ile kuzenimin evine gittik. Ben araçtan indim ancak A.A. aracı evin önüne park etmesinin ardından gelmedi. Annemin aramasıyla kazadan haberim oldu" iddiasında bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen Taner M.'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.



Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Ömer Uğurlu'nun yürüdüğü, kendisine doğru hızla gelen arabayı fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı görülüyor. Araçtan kaçamayan genç, çarpmanın şiddetiyle savruluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA