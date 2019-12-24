15 yaşındaki Gazi, bacaklarına takılan destek cihazı ile az da olsa rahat etti

24.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:44

Elazığ'ın Keban ilçesinde Serabral Palsi (Beyin Felci) hastası 15 yaşındaki Gazi Şener, babasının borçla aldığı 3 bin TL'lik yürüme destek cihazı ile azda olsa rahat etti.



Keban ilçesi Fırat Mahallesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Emine ve Celal Şener'in çocukları 15 yaşındaki Gazi, bebeklikte havale geçirmesi sonucu SP hastası oldu. Çocuklarının hastalığına bir çare bulmak için bir çok hastaneye giden aile, daha sonra İstanbul'da özel bir hastaneye giderek çocuklarının 20 yaşına kadar yapılacak tedavi ile yüzde 80 ile 90 arasında iyileşeceğini öğrendi. Fakat buna imkanı olmayan aile borçla 3 bin liraya oğullarına Yürüme Robotu diye tabir ettikleri bacaklarına takılan destek cihazı aldı. Bacaklara takılan destek cihazı ile Gazi, ilk defa babasının desteğiyle yürümeye çalıştı. İşi olmayan ve zamanının büyük çoğunluğunu oğluyla geçiren duyma kaybı olan baba Celal Şener, oğlunu kapının önüne rahat çıkardığını aktardı.



"Sevindik, mutlu olduk"



Oğullarının destek alarak da olsa yürüdüğü için mutlu olduklarını belirten Baba Şener, "İki çocuk babasıyım. Bir kızımı gelin ettim. Bir de oğlum var. Hastaneye gittim oradaki doktorlar baktı. 3 ay boyunca fizik tedaviye aldılar. Şu an aldığımız yürüme robotu ile oturmaya çalışıyor. Bu bizim için çok iyi oldu. Daha eskisi gibi zorlanmıyoruz. Yatakta çok güzel oturuyor. Sandalyede çok güzel oturuyor, önceden hiç oturamıyordu. Biz kaldırıp indiriyorduk. Kayıp düşüyordu. Şimdi ise çok şükür, bizim için çok iyi oldu. Sevindik, mutlu olduk" dedi.



Oğullarının iyileşmesinin mümkün olduğunu ama imkanlarının olmadığını dile getiren Şener, "Oğlum 15 yaşına girdi. Bu cihazı aldığımız çok iyi oldu. Ara sıra dışarı çıkarıp gezdiriyoruz. Tedavisi 20 yaşına kadar devam ediyor. Şu an maddi olarak elimde bir şey yok ki tedaviye götürüp getireyim. Biz de böyle idare ediyoruz. Ben çalışmıyorum, işim yok. İmkanım olsa tedavi ettirmeye götürürüm, çünkü 20 yaşın kadar iyileşebilir ama imkanım yok"diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA