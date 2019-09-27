15 yaşındaki Gamze'den 10 gündür haber alınamıyor

27.09.2019 10:00

Aydın'da 10 gün önce arkadaşları ile gezmeye çıkacağını belirterek evden ayrılan 15 yaşındaki Gamze Y.'den 10 gündür haber alınamıyor. Ailenin müracaatı üzerine bir hafta önce Aydın'da çalışma başlatan polis ekipleri, arama çalışmalarını ülke geneline yaydı.

Aydın'da yaşayan 15 yaşındaki Gamze Y., 10 gün önce arkadaşlarıyla görüşmek üzere evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından arananlar listesine alınan Gamze Y.'nin fotoğrafı paylaşılarak 10 gündür kendisinden haber alınamayan Gamze'yi görenlerin ya da yerini bilenlerin 155 polis imdat hattına ihbarda bulunması istendi. Esmer tenli, 1,65 boyunda, 55 kilo ağırlığında, kahverengi saçlı ve siyah gözlü olduğu belirtilen Gamze'yi görenlerin polise başvurması istendi.

(Murat Uçkaç/İHA)

Kaynak: İHA