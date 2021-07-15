15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: "Bu vatanı bölemeyeceksiniz"
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15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: "Bu vatanı bölemeyeceksiniz"

15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: 'Bu vatanı bölemeyeceksiniz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'de "demokrasi nöbeti" tutan 15 yaşındaki Emirhan Sağkol, "bütün hainlere sesleniyorum.

Kırıkkale'de "demokrasi nöbeti" tutan 15 yaşındaki Emirhan Sağkol, "bütün hainlere sesleniyorum. Bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bayrağı asla indiremezsiniz" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "demokrasi nöbeti" tutulmaya başlandı. Kırıkkaleli vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı da marşlar seslendirdi. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il protokolü vatandaşlarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasını dev ekrandan izledi.

"Bu vatanı bölemeyeceksiniz"

Bütün hainlere seslenen Emirhan Sağkol (15), "Bütün hainlere sesleniyorum buradan. Bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu şanlı bayrağı asla indiremezsiniz. Çünkü arkasında gençler vardır. Arkasında bütün Türkiye vardır. Arkasında bütün Müslümanlar vardır. Bu vatanı bölemezsiniz" diye konuştu.

"Elimizden gelen gayreti gösterdik"

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erdal Baloğlu, "2016 yılı 15 Temmuz'u Türk demokrasi tarihinin en karanlık gecesi, bizler ülkücü camia olarak Genel Başkanımızın talimatlarıyla illerde il başkanlarımız, ilçelerde ilçe başkanlarımız, devletimizin bütün organlarını korumak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ülkücü milliyetçi camianın şerefli mensuplarıyla beraber dün olduğu gibi bugünde yarın da bu emperyalist güçler karşılarında bizleri bulacaklardır" diye konuştu.

Durmuş Köstekli ise, "Tarih boyunca kimse bizi yenemedi, bundan sonrada bizi kimse ezemez. Dimdik duracağız böyle" ifadesini kullandı.

Bu vatana canının kurban olduğunu ifade eden Veysel Bulut, "Düşman görsün çatlasın. Hainler görsün çatlasın. Hiç kimse kendini bir şey zannetmesin. Bu vatana canımız kurban. Allah kimseye zeval vermesin" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: 'Bu vatanı bölemeyeceksiniz'
15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: 'Bu vatanı bölemeyeceksiniz'
15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: 'Bu vatanı bölemeyeceksiniz'
15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: 'Bu vatanı bölemeyeceksiniz'
15 yaşındaki Emirhan, bütün hainlere seslendi: 'Bu vatanı bölemeyeceksiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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