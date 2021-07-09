15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan şüpheliler tutuklandı

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15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan şüpheliler tutuklandı Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan iki şüpheli, adliyeye gelerek teslim olmalarının ardından...

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL - Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan iki şüpheli, adliyeye gelerek teslim olmalarının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından S.T. ile T.Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmiş, şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B.'nin hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Adliyede hakimliğe çıkarılan şüpheli S.T. 'eziyet etme' suçundan tutuklanmış, T.Y. ise aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B. bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek teslim olmuş, çıkarıldıkları savcılıkça 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir