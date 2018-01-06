15 Yaşındaki Çocuktan 2 Gündür Haber Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden işe gitmek üzere dün sabah saatlerinde ayrılan 15 yaşındaki Bülent Sivas'tan haber alınamıyor. Annesi ve üvey babasıyla Bahçelievler Mahallesi 5023 Sokak'taki evlerinde yaşayan Bülent Sivas'ın dün sabah işe gitmek üzere çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi.



Bülent Sivas'ın ailesinin Polis Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. - ANTALYA