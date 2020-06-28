15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü: 3 gözaltı
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15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü: 3 gözaltı

- 15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü: 3 gözaltı -Ölümünün ardından mezarı açıldı -Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı İstanbul Arnavutköy'de 15 yaşındaki Şafak G. metruk binada ölü bulundu.

28.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:02

- 15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü: 3 gözaltı

-Ölümünün ardından mezarı açıldı

-Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 15 yaşındaki Şafak G. metruk binada ölü bulundu. Mezarı açılarak otopsi yapılan çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, 21 Haziran'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Şafak G., babasından harçlık alarak evden çıktı. İddialara göre, bazı kişiler tarafından uyuşturucu hap içirilerek fenalaştıktan sonra metruk bir binaya bırakıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Şafak G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi. Ailenin şüphesi üzerine savcılık talimatıyla mezarı açılan Şafak G'ye otopsi yapıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphellilerden Tugay Alaydın'ın Şafak G'nin fenalaşması üzerine, kendisine gelmesi için kendi evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D ile metruk bina önüne getirdiği tespit edildi. İkili sağlık ekiplerine haber verse de ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak G.'nin kurtarılamadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Tugay Alaydın tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı. Öte yandan bölgede son zamanlarda uyuşturucu kullanan gençlerin çok fazla arttığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Şafak G'nin babası Atakan G. yaşanılanlar sonrası yaptığı açıklamada, "Oğlum olay günü benden 400 TL para almıştı. Oğlum benden para aldıktan sonra T.A.'nın evine götürülmüştür. Orda T.A'nın iki arkadaşı ile birlikte oğluma uyuşturucu içirildiğini öğrendik. Oğluma uyuşturucu içirildikten sonra arkadaşları tarafından sokağa atılıp ölüme terk edilmiştir. Oğlum gömüldükten sonra ben bazı şeylerden şüphelendim ve savcılığa tekrar başvurdum. Bunun üzerine savcılık cesedi tekrardan alıp otopsi yapma kararı aldı. Süreç hala devam etmektedir. Ben buradan bütün ailelere sesleniyorum; lütfen çocuklarınıza sahip çıkın benim çocuğum yandı sizin çocuğunuzda yanmasın. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin. İçişleri bakanıma, cumhurbaşkanıma, savcılarıma ve hakimlerime sesleniyorum lütfen bizi yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Şafak G.'nin arkadaşları ise, "Bizim mahallemizin çocuğu asla bu tarz şeylerle işi olmazdı. Biz düşünüyoruz ki bu uyuşturucu ona zorla parası alınması için yapıldı. Kimseye kötülüğü ve zararı olan bir çocuk değildi. Bizim tek isteğimiz yakalanan ve tutuklanan kişilerin gerekli cezaları almalarıdır. Arkadaşımız bundan önce kesinlikle bu maddeden kullanmamıştır. Biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bu mahalle uyuşturucu yuvası gibi herkes içiyor ve satıyor. Biz mahallenin gençleri olarak çok tedirginiz lütfen bize yardım etsinler" şeklinde konuştu.

15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü: 3 gözaltı

Kaynak: İHA

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