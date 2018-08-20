15 Yaşındaki Çocuk PKK'nın Kendisini Ailesiyle Tehdit Ettiğini Anlattı

Bölücü terör örgütü PKK'nın terör eylemleri ve diğer faaliyetlerde kullanmak üzere eleman elde etme yöntemi ağırlıklı olarak çocuklara dayanmaya başladı. Zorla kaçırılan çocuklar, direnmeleri halinde ailelerine zarar verilecek olmasıyla tehdit ediliyor. Örgütün bu şekilde tehdit ederek bünyesine zorla kattığı çocuklardan birisi olan 15 yaşındaki E.A. örgütten kaçtıktan sonra verdiği ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

MEZARLIKTA BULUŞTU

E.A.; okul yolunda PKK'lıların kendisinden örgüte katılmasını istediklerini, reddetmesi halinde ailesine zarar vereceklerini söylediklerini anlattı. Bunun üzerine korkuyla örgüte katıldığını söyleyen E.A., buluşma noktası olarak örgütün bir mezarlığı işaret ettiğini, o gece ailesine son bir kez bakarak, onlara zarar gelmesin diye teröristlerin söylediklerini yapmak zorunda kaldığını ifadesinde dile getirdi.

ÖLÜMÜ GÖZE ALDI

Pişman olduğunu söyleyen E.A dağdaki yaşamın çok zor ve kendine söylenen hiçbir şeyin doğru olmadığını anladığını, ailesini de çok özlediği için ölümü göze alarak kaçtığını anlattı.