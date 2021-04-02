15 yaşındaki çocuk kuşları kovalamak isterken canından oldu
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15 yaşındaki çocuk kuşları kovalamak isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
15 yaşındaki çocuk kuşları kovalamak isterken canından oldu

Küçükçekmece'de güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

Küçükçekmece'de güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla yüksek gerilim hattına vuran Özkan, birden akıma kapılarak hayatını kaybederken, kuzeni de hafif yaralandı.

Olay, Saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokaktaki 3 katlı binanın terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, kuzeni Ş.Ö., (15) ile sokaktaki yüksek gerilim hattına konan kuşları kovalamak istedi. Özkan'ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, aniden yere yığıldı. Kuzeni Ş.Ö. ise hafif yaralandı. Olayı gören bina sakinleri ve yakınları çıkan dumanları söndürürken, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine, sağlık, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Ş.Ö., ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olayı öğrenen 15 yaşındaki çocuğun yakınları, sinir krizi geçirerek ağıtlar yaktı.

Polis, sokakta güvenlik önlemi alarak, yakınlarının çatıya çıkmasını engellemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen savcı, polis birlikte inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Özkan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırıldığını gören ailesi ve yakınlarından bazıları fenalaştı. Fenalaşanlar ambulansa alınarak sakinleştirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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