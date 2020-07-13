15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti
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15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk, babasının tüm çabalarına rağmen boğularak hayatını kaybetti.

15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti
13.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:30

Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk, babasının tüm çabalarına rağmen boğularak hayatını kaybetti. Baba oğlunun cansız bedenini morgdan alırken, anne gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Bucak ilçesi Kızılseki köyündeki Sarıotlu Deresi'nde meydana geldi. Baba Mustafa Dinler, 2 oğlu ve bir kızını yanına alarak serinlemek için dereye gitti. 15 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Oğuz Dinler, derede yüzerken biranda gözden kayboldu. Baba Dinler, suya batıp çıkan oğlunu kurtarmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren baba kendisini de güçlükle dışarı attı. Oğlunun gözlerinin önünde kaybolup gittiğini gören baba, hemen durumu yakınları ile jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla yaklaşık 45 dakika sonra Oğuz Dinler'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan anne Fatma Dinler gözyaşlarına boğuldu. Otopsi işlemlerinin ardından Oğuz Dinler'in cenazesi anne Fatma ve baba Mustafa Dinler tarafından teslim alındı. Baba Oğuz Dinler, gözlerinin önünde boğulan oğlunun cenazesini kendi elleriyle cenaze aracına koydu.

Oğuz Dinler'in cenazesinin Bucak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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