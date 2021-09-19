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15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk, aralarında tartışma olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk, aralarında tartışma olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki S.O. sol bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.O., kendisini aralarında tartışma olan K.K.'nin bıçaklayıp kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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