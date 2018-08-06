Samsun'da 15 yaşındaki çocuk, bıçakla yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Samsun Limanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte dolaşan D.A., iddiaya göre tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada kimliği belirsiz kişiler 15 yaşındaki çocuğu kalçasından bıçaklayarak kayıplara karıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine, D.A. olay yerine gelen ambulans tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN