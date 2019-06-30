15 Yaşındaki Bir Genç, PUBG Yüzünden Tartıştığı Abisini Öldürdü

Hindistan'dan PUBG ile ilişkili üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce PUBG oynarken kalp krizi geçirip vefat eden Furkhan Kureyşi isimli çocuktan sonra bugün de 15 yaşındaki bir çocuğun PUBG oyunu yüzünden çıkan tartışmada, 19 yaşındaki abisini öldürdüğü belirtildi.

Muhammed Shaikh isimli genç, 15 yaşındaki kardeşini kendi telefonundan PUBG oynadığı için azarladı ve oyunu bırakmasını istedi. Oyunu bırakmak yerine öfkelenen küçük kardeşi, Shaikh'e saldırdı ve başını defalarca duvara vurduktan sonra abisini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç, hastaneye yetişemeden aldığı darbeler sebebiyle hayatını kaybetti.

Hindistan merkezli bir haber ajansına göre polis, küçük kardeşi yakaladı ve mahkemeye sevk etti. 15 yaşındaki çocuğa abisini kasten öldürmekten dolayı cinayet davası açıldı.

Bilindiği üzere PUBG, bağımlılık yaptığı gerekçesiyle Hindistan'ın bazı bölgelerinde yasaklanmıştı. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü, video oyunu bağımlılığını resmen bir hastalık ilan etmek için adımlar atıyor. Dünyanın her yerinde oldukça popüler olan PUBG ve Fortnite gibi oyunlar yüzünden rehabilitasyona gönderilen birçok çocuk var.