15 yaşındaki Berfin'in katil zanlısı tutuklandı
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Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Haber

15 yaşındaki Berfin'in katil zanlısı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahla kovaladığı Cahit D.'nin sığındığı eve ateş açıp, 15 yaşındaki Berfin Ç.'nin ölümüne neden olan D.Ö. (17), tutuklandı.

25.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:25
15 yaşındaki Berfin'in katil zanlısı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahla kovaladığı Cahit D.'nin sığındığı eve ateş açıp, 15 yaşındaki Berfin Ç.'nin ölümüne neden olan D.Ö. (17), tutuklandı.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi 1009. Sokak'ta iki aile arasında at otlatma yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre D.Ö., diğer ailenin evini pompalı tüfekle bastı. D.Ö.'nün evin kapısına ateş etmesi sonucu kapının arkasında bulunan 15 yaşındaki Berfin Ç. başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Berfin Ç.'yi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ve çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olayın faili D.Ö.'yü gözaltına aldı.

D.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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